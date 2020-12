Le prodezze dei migliori giovani del 2020: Sinner e Musetti show (VIDEO) (Di venerdì 25 dicembre 2020) La stagione tennistica 2020 è stata anomala, ‘viziata’ dall’emergenza Coronavirus. Gli atleti del circuito ATP hanno ugualmente performato al meglio delle loro possibilità, alcuni confermando i risultati pre-lockdown, altri ergendosi a protagonisti sorprendentemente. Il primo identikit può riferirsi a Jannik Sinner (2001), azzurrino che ha dimostrato di non aver sofferto i mesi di inattività, arrivando sino a sfiorare un’impresa epica al Roland Garros. Il secondo profilo corrisponde invece alla figura di Lorenzo Musetti (2002), affermatosi durante il Masters 1000 di Roma e consacratosi tra i grandi mediante il successo al Challenger di Forlì. Tra i molti giovani, oltre quelli citati, da ricordare gli exploit a intermittenza di Denis Shapovalov (1999), sotto la guida di Mikhail Youzhny. O ancora Carlos Alcaraz (2003), ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 dicembre 2020) La stagione tennisticaè stata anomala, ‘viziata’ dall’emergenza Coronavirus. Gli atleti del circuito ATP hanno ugualmente performato al meglio delle loro possibilità, alcuni confermando i risultati pre-lockdown, altri ergendosi a protagonisti sorprendentemente. Il primo identikit può riferirsi a Jannik(2001), azzurrino che ha dimostrato di non aver sofferto i mesi di inattività, arrivando sino a sfiorare un’impresa epica al Roland Garros. Il secondo profilo corrisponde invece alla figura di Lorenzo(2002), affermatosi durante il Masters 1000 di Roma e consacratosi tra i grandi mediante il successo al Challenger di Forlì. Tra i molti, oltre quelli citati, da ricordare gli exploit a intermittenza di Denis Shapovalov (1999), sotto la guida di Mikhail Youzhny. O ancora Carlos Alcaraz (2003), ...

Ultron65 : RT @francescatotolo: Scusa @saveriolakadima, hai informato il sorosiano @BaheyHassan delle prodezze dei suoi connazionali in Italia o ci li… - EmiSilver1 : RT @francescatotolo: Scusa @saveriolakadima, hai informato il sorosiano @BaheyHassan delle prodezze dei suoi connazionali in Italia o ci li… - FabryFranco_nr2 : RT @francescatotolo: Scusa @saveriolakadima, hai informato il sorosiano @BaheyHassan delle prodezze dei suoi connazionali in Italia o ci li… - machitesap : @Carloalvino @Lor_Insigne Gattuso immenso uomo ma allenatore modesto... Troppi alti e bassi e gioco confuso... Le p… - labo_franco : RT @francescatotolo: Scusa @saveriolakadima, hai informato il sorosiano @BaheyHassan delle prodezze dei suoi connazionali in Italia o ci li… -

Ultime Notizie dalla rete : prodezze dei Le PRODEZZE dei migliori GIOVANI del 2020: SINNER e MUSETTI protagonisti (VIDEO) Sportface.it Le prodezze dei migliori giovani del 2020: Sinner e Musetti show (VIDEO)

Le prodezze dei migliori giovani del 2020, stagione tennistica anomala. Protagonisti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, tennisti italiani rispettivamente 2001 e 2002 ...

Un ex Udinese nella dirigenza dell’AEK Atene

Un ex giocatore del club friulano è diventato il nuovo direttore tecnico del club della capitale greca UDINE – Il calcio si ferma per le vacanze di Natale, ma si continua ancora a parlare di un po’ di ...

Le prodezze dei migliori giovani del 2020, stagione tennistica anomala. Protagonisti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, tennisti italiani rispettivamente 2001 e 2002 ...Un ex giocatore del club friulano è diventato il nuovo direttore tecnico del club della capitale greca UDINE – Il calcio si ferma per le vacanze di Natale, ma si continua ancora a parlare di un po’ di ...