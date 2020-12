La “dittatura sanitocratica” non esiste, ma le nostre libertà sono a rischio (Di venerdì 25 dicembre 2020) L’anno che si conclude non è stato un anno bello per le nostre libertà. Anzi, decisamente il contrario. Anche nel cuore dell’Occidente, soprattutto qui in Italia. A chi ci avesse detto, l’anno scorso, di questi giorni, che le libertà fondamentali - di movimento, circolazione, associazione – avrebbero subito così drastiche limitazioni per vie legali; che le decisioni sarebbero state prese In “stato di emergenza”, e per di più con strumenti legislativi di “eccezione” di dubbia costituzionalità e non strettamente necessari per raggiungere i necessari fini di rapidità ed efficacia; che il Parlamento, le opposizioni e ampia parte della stessa maggioranza sarebbero stati bypassati da un sistema di comando centralizzato avvalentesi di tecnici e scienziati chiamati, da impolitici quali sono, a prendere, o a farsi strumento, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 dicembre 2020) L’anno che si conclude non è stato un anno bello per le. Anzi, decisamente il contrario. Anche nel cuore dell’Occidente, soprattutto qui in Italia. A chi ci avesse detto, l’anno scorso, di questi giorni, che lefondamentali - di movimento, circolazione, associazione – avrebbero subito così drastiche limitazioni per vie legali; che le decisioni sarebbero state prese In “stato di emergenza”, e per di più con strumenti legislativi di “eccezione” di dubbia costituzionalità e non strettamente necessari per raggiungere i necessari fini di rapidità ed efficacia; che il Parlamento, le opposizioni e ampia parte della stessa maggioranza sarebbero stati bypassati da un sistema di comando centralizzato avvalentesi di tecnici e scienziati chiamati, da impolitici quali, a prendere, o a farsi strumento, ...

Ewavolpones84 : RT @HuffPostItalia: La “dittatura sanitocratica” non esiste, ma le nostre libertà sono a rischio - graz848 : RT @HuffPostItalia: La “dittatura sanitocratica” non esiste, ma le nostre libertà sono a rischio - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: La “dittatura sanitocratica” non esiste, ma le nostre libertà sono a rischio - HuffPostItalia : La “dittatura sanitocratica” non esiste, ma le nostre libertà sono a rischio -

Ultime Notizie dalla rete : dittatura sanitocratica La “dittatura sanitocratica” non esiste, ma le nostre libertà sono a rischio L'HuffPost La “dittatura sanitocratica” non esiste, ma le nostre libertà sono a rischio

Ricondurlo però a slogan facili e espressioni insignificanti, quale può essere quello di “dittatura sanitocratica”, buoni al massimo per un titolo di giornale o nel dialogo informale fra amici, è non ...

Dove abbiamo sbagliato noi liberali?

In Italia c’è un problema di libertà, che si è creato attorno al Covid ma viene forse da lontano. E’ un problema serio, grave, grosso come un macigno, che dovrebbe ...

Ricondurlo però a slogan facili e espressioni insignificanti, quale può essere quello di “dittatura sanitocratica”, buoni al massimo per un titolo di giornale o nel dialogo informale fra amici, è non ...In Italia c’è un problema di libertà, che si è creato attorno al Covid ma viene forse da lontano. E’ un problema serio, grave, grosso come un macigno, che dovrebbe ...