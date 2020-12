Governo: da 'istituzionale' a 'tecnico', i tanti modi di affrontare i tornanti più difficili (3) (Di venerdì 25 dicembre 2020) (Adnkronos) - Governo tecnico DI SCOPO - Esecutivo presieduto da una personalità non politica, chiamato a gestire una fase circoscritta con precisi obiettivi (ad esempio l'approvazione della legge di Bilancio) prima di nuove elezioni, vista l'impossiblità del Parlamento di esprimere una maggioranza. Finora rimasto un'ipotesi di scuola, dopo l'incarico affidato a Carlo Cottarelli nella primavera del 2018 e la sua rinuncia quando si concretizzò la possibilità di dar vita al Governo Conte 1 sostenuto da M5S e Lega. Governo tecnico DEL PRESIDENTE - In carica dal 17 gennaio 1995 all'11 gennaio 1996, dopo la rottura tra Silvio Berlusconi e Umberto Bossi. Presieduto da Lamberto Dini, già ministro del Tesoro nel precedente Governo e formato da ministri non parlamentari, è naturalmente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) (Adnkronos) -DI SCOPO - Esecutivo presieduto da una personalità non politica, chiamato a gestire una fase circoscritta con precisi obiettivi (ad esempio l'approvazione della legge di Bilancio) prima di nuove elezioni, vista l'impossiblità del Parlamento di esprimere una maggioranza. Finora rimasto un'ipotesi di scuola, dopo l'incarico affidato a Carlo Cottarelli nella primavera del 2018 e la sua rinuncia quando si concretizzò la possibilità di dar vita alConte 1 sostenuto da M5S e Lega.DEL PRESIDENTE - In carica dal 17 gennaio 1995 all'11 gennaio 1996, dopo la rottura tra Silvio Berlusconi e Umberto Bossi. Presieduto da Lamberto Dini, già ministro del Tesoro nel precedentee formato da ministri non parlamentari, è naturalmente ...

