Covid-19, Miozzo (Cts): “Ho fiducia negli italiani, ma ci sono anche i soliti idioti che fuggono dalle regole” (Di venerdì 25 dicembre 2020) "Ho molta fiducia nel rispetto delle regole, oggi, da parte degli italiani che hanno capito che quelli che stiamo facendo sono sacrifici indispensabili. Poi ci sono sempre i soliti idioti, quelli che sfuggono, cercano di sfuggire per ragioni assolutamente banali a queste rigide regole che ci siamo imposti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 dicembre 2020) "Ho moltanel rispetto delle, oggi, da parte degliche hanno capito che quelli che stiamo facendosacrifici indispensabili. Poi cisempre i, quelli che s, cercano di sfuggire per ragioni assolutamente banali a queste rigideche ci siamo imposti". L'articolo .

orizzontescuola : Covid-19, Miozzo (Cts): “Ho fiducia negli italiani, ma ci sono anche i soliti idioti che fuggono dalle regole” - ziaanto62 : RT @rik_musmeci: @LucaBizzarri #Miozzo lo ha spiegato in diretta TV: siamo “orgogliosamente” (??) gli unici che conteggiano i morti CON cov… - rik_musmeci : @LucaBizzarri #Miozzo lo ha spiegato in diretta TV: siamo “orgogliosamente” (??) gli unici che conteggiano i morti… - angelo_ra_ : RT @laltrodiego: P A Z Z E S C O senza vergogna! #Miozzo (Cts): 'la nonna che abita in un'altra casa va trattata come un'estranea' Se non… - Toniapatty : RT @laltrodiego: P A Z Z E S C O senza vergogna! #Miozzo (Cts): 'la nonna che abita in un'altra casa va trattata come un'estranea' Se non… -