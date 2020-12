Vicenza, la denuncia di una 19enne: "Violentata in caserma da un parà americano" (Di giovedì 24 dicembre 2020) La giovane ha raccontato di aver partecipato a una festa nella base militare assieme a due sue amiche. Durante la serata però un soldato di 24 anni l'avrebbe costretta a un rapporto sessuale Leggi su repubblica (Di giovedì 24 dicembre 2020) La giovane ha raccontato di aver partecipato a una festa nella base militare assieme a due sue amiche. Durante la serata però un soldato di 24 anni l'avrebbe costretta a un rapporto sessuale

Del Din, denuncia choc: “violentata in caserma da miliare USA”

È grave l’accusa di una ragazza di 19 anni, che denuncia un crimine gravissimo che sarebbe stato commesso da un militare USA dentro al caserma Del Din (Dal Molin) a Vicenza. Come riportano i quotidian ...

