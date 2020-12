Verona non è più con Saviano: revocatagli la cittadinanza onoraria (Di giovedì 24 dicembre 2020) Assegnatagli per la sua lotta contro la criminalità, 20 voti favorevoli della commissione hanno decretato la revoca. La mozione di revoca della cittadinanza onoraria nella città di Verona per Roberto Saviano è stata approvata. La richiesta è stata proposta dal consigliere della Lega Nord Alberto Zegler ed è stata approvata con 20 voti favorevoli, effettuati dai partiti della Lega Nord e di Fratelli D’Italia. La mozione riguarderebbe l’eccessivo tono polemico dello scrittore, in particolare nei confronti del Senatore e Leader della Lega Matteo Salvini. Precedentemente alle votazioni, il consigliere comunale di Verona e Sinistra Michele Bertucco, aveva detto: “La logica è sempre quella punitiva: i meriti dello scrittore vengono annullati perché il suo pensiero non è in linea con ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Assegnatagli per la sua lotta contro la criminalità, 20 voti favorevoli della commissione hanno decretato la revoca. La mozione di revoca dellanella città diper Robertoè stata approvata. La richiesta è stata proposta dal consigliere della Lega Nord Alberto Zegler ed è stata approvata con 20 voti favorevoli, effettuati dai partiti della Lega Nord e di Fratelli D’Italia. La mozione riguarderebbe l’eccessivo tono polemico dello scrittore, in particolare nei confronti del Senatore e Leader della Lega Matteo Salvini. Precedentemente alle votazioni, il consigliere comunale die Sinistra Michele Bertucco, aveva detto: “La logica è sempre quella punitiva: i meriti dello scrittore vengono annullati perché il suo pensiero non è in linea con ...

