"Una poltrona per due", la più bella commedia per la sera di Natale (Di giovedì 24 dicembre 2020) UNA poltrona PER DUE Italia 1 ore 21.30 Con Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Don Ameche. Regia di John Landis. Produzione USA 1983. Durata: 1 ora e 56 minuti LA TRAMA Due decrepiti fratelli miliardari fanno una scommessa (la posta è un dollaro, i decrepiti sono anche taccagni come lo zio Paperone). Uno sostiene che sono l'ambiente le circostanze che fanno il successo di un uomo. Perciò licenziano il loro manager e mettono al suo posto un barbone. Il manager è ridotto a barbone, l'altro rivela una grinta e un'inventiva da grande imprenditore. Però un giorno i due s'incontrano e s'alleano. Ridurranno alla barboneria i due decrepiti (li ritroveremo in seguito nel film "Il principe cerca moglie" interpretati dagli stessi attori, i veterani Don Ameche e Ralph bellamy). PERCHE' VEDERLO Perché è la più bella commedia che ...

