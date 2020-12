Traffico Roma del 24-12-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione ci sono difficoltà nell’estrema periferia Nord a causa di un grave incidente avvenuto sulla Braccianese l’incidente sta provocando la chiusura la strada km 7 ci troviamo tra la torta è il bivio di Cesano la strada al momento chiusa nelle due direzioni sulla restante rete viaria cittadina alsi mantiene regolare addirittura canzone su una segnalazione di rilievo sulla corda e consolari anche sulle altre arterie non si registrano impedimenti la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente avvenuto all’intersezione tra via di Boccea via Pasquale II disagi contenuti raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni ricordiamo che da oggi l’Italia in zona rossa è così sarà fino al 27 di dicembre spostamenti Dunque vietati se non per il lavoro necessità e urgenza sono però consentiti gli ...