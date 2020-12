Sono una donna e odio cucinare (Di giovedì 24 dicembre 2020) A poco Sono servite le lotte di genere e i movimenti femministi che hanno spianato la strada alle eguaglianze e alla parità se ogni volta che, ammettendo di non saper cucinare (o peggio di odiare stare tra i fornelli) le persone ci guardano con un sentimento di orrore misto a quello di pietà. Sì, siamo donne e non amiamo cucinare, questo ci rende persone peggiori? Sappiamo bene che nell’immaginario comune, la donna è vista come angelo del focolare, lei che perfettamente abbigliata si diletta ai fornelli per preparare pranzi e cene che delizieranno la famiglia e gli amici. Eppure no, alcune di noi proprio non riescono a ritrovarsi in questa immagine idilliaca semplicemente perché non amiamo cucinare. E questo non vuol dire che l’armonia familiare né risentirà, né tantomeno non siamo delle buone madri o ... Leggi su dilei (Di giovedì 24 dicembre 2020) A pocoservite le lotte di genere e i movimenti femministi che hanno spianato la strada alle eguaglianze e alla parità se ogni volta che, ammettendo di non saper(o peggio di odiare stare tra i fornelli) le persone ci guardano con un sentimento di orrore misto a quello di pietà. Sì, siamo donne e non amiamo, questo ci rende persone peggiori? Sappiamo bene che nell’immaginario comune, laè vista come angelo del focolare, lei che perfettamente abbigliata si diletta ai fornelli per preparare pranzi e cene che delizieranno la famiglia e gli amici. Eppure no, alcune di noi proprio non riescono a ritrovarsi in questa immagine idilliaca semplicemente perché non amiamo. E questo non vuol dire che l’armonia familiare né risentirà, né tantomeno non siamo delle buone madri o ...

Milleproroghe, via libera del Consiglio dei Ministri

(Teleborsa) - È arrivato ieri sera il semaforo verde del Consiglio dei Ministri per il decreto Milleproroghe. Non ci sarà come era già emerso nei giorni scorsi il provvedimento blocca trivelle, mentre ...

Tre dolci-gelato per le feste: millefoglie, gianduiotto e mont-blanc

Il gelato offre una fresca variante ai dolci delle feste e completa alla perfezione la tradizione, con un tocco goloso e nutriente. Ecco tre ricette facili e d'effetto create dalla chef stellata Iside ...

