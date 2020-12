PSG, clamoroso in Ligue 1: esonerato Tuchel, ecco chi prenderà il suo posto (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una decisione clamorosa.Il Paris Saint-Germain, informa l'Equipe, ha deciso di esonerare a sorpresa il tecnico Thomas Tuchel. Una scelta inaspettata. La compagine parigina, infatti, ha chiuso il 2020 con una vittoria: il successo per 4-0 ai danni dello Strasburgo che ha proiettato il PSG al terzo posto della classifica di Ligue 1, ad un solo punto dalla vetta e dal duo Lione-Lille. Non è bastato nemmeno il primo posto nel girone di Champions League.La dirigenza ha deciso di sollevare dall'incarico Tuchel alla luce di un avvio di stagione incerto e a causa di alcune frizioni con il direttore sportivo Leonardo. Il coach originario di Krumbach è stato informato nel corso della notte. Al suo posto, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, siederà con ogni probabilità sulla ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una decisione clamorosa.Il Paris Saint-Germain, informa l'Equipe, ha deciso di esonerare a sorpresa il tecnico Thomas. Una scelta inaspettata. La compagine parigina, infatti, ha chiuso il 2020 con una vittoria: il successo per 4-0 ai danni dello Strasburgo che ha proiettato il PSG al terzodella classifica di1, ad un solo punto dalla vetta e dal duo Lione-Lille. Non è bastato nemmeno il primonel girone di Champions League.La dirigenza ha deciso di sollevare dall'incaricoalla luce di un avvio di stagione incerto e a causa di alcune frizioni con il direttore sportivo Leonardo. Il coach originario di Krumbach è stato informato nel corso della notte. Al suo, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, siederà con ogni probabilità sulla ...

