Previsioni Meteo del 26 Dicembre 2020: il maltempo arriva al Sud (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Meteo del 26 Dicembre 2020 non porta buone notizie per il Sud Italia, che tornerà a fronteggiare condizioni Meteorologiche avverse. Guardando le Previsioni del Meteo per la giornata di Santo Stefano si può notare come la penisola sia divisa in due tronconi dalle perturbazioni che invaderanno il Sud Italia e che porteranno addirittura nevicate sui rilievi appenninici del Centro. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ildel 26non porta buone notizie per il Sud Italia, che tornerà a fronteggiare condizionirologiche avverse. Guardando ledelper la giornata di Santo Stefano si può notare come la penisola sia divisa in due tronconi dalle perturbazioni che invaderanno il Sud Italia e che porteranno addirittura nevicate sui rilievi appenninici del Centro. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi. #Meteo #ANSA - peppecaridi : Previsioni Meteo, 'Bomba Bianca' su mezza Italia tra 27 e 28 Dicembre: 30cm di neve in pianura Padana! - - InMeteo : Previsioni meteo, irruzione polare punta l’Europa: in arrivo diffuse tempeste di neve - AlexBongini : RT @qn_giorno: Previsioni #meteo :tanta #Neve sta per cadere sulla #Lombardia - CentroMeteoITA : #METEO #GENOVA - PIOGGE in arrivo nel giorno di #NATALE, migliora temporaneamente a seguire: ecco le previsioni -