Ok da Commissione UE agli aiuti a compagnia aerea Lot

(Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Vigilia di Natale confortante per laLot che ha visto laeuropea approvare il pacchetto diad essa destinato dal governo polacco. Una misura di sostegno per 605 milioni di euro, su cui circa 250 milioni di euro erogati sotto forma di capitale 400 come prestiti garantiti. Rafal Milczarski, CEO di Lot, ha indicato in sei anni il tempo previsto per ripagare questie nel frattempo ha operato un piano di riduzione della flotta con avvenuta restituzione di alcuni aeromobili in leasing. (Foto: Lukasz Kobus – © Unione Europea)