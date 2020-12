Napoli, Pecci: “Per lo scudetto nulla è perduto. Juve? Squadra che può essere affrontata più facilmente” (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Ci aspettavamo qualcosa di più dal Napoli, ma, nonostante tutto, il risultato è stato in linea con le ultime tre partite. Milano è irraggiungibile in questo momento - queste le parole dell’ex calciatore Eraldo Pecci ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore”, programma in onda su Radio Crc e condotto da Luca Cerchione, Floriana Messina e Diego Maradona Jr -. Se una Squadra ha bisogno costantemente dei consigli dell’allenatore non sta crescendo. "Il Napoli ha raggiunto dei risultati, lo scorso anno, col 4-3-3, attendendo gli avversari e stando dietro - ha continuato Pecci -. Quando ci sono delle partite dove, magari, devi imporre tu il gioco, è chiaro che si vada in difficoltà. Niente è perduto, giocando ogni tre giorni è normale che ci siamo problemi. Mai come quest’anno si possono perdere ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Ci aspettavamo qualcosa di più dal, ma, nonostante tutto, il risultato è stato in linea con le ultime tre partite. Milano è irraggiungibile in questo momento - queste le parole dell’ex calciatore Eraldoai microfoni de “Il Sogno nel Cuore”, programma in onda su Radio Crc e condotto da Luca Cerchione, Floriana Messina e Diego Maradona Jr -. Se unaha bisogno costantemente dei consigli dell’allenatore non sta crescendo. "Ilha raggiunto dei risultati, lo scorso anno, col 4-3-3, attendendo gli avversari e stando dietro - ha continuato-. Quando ci sono delle partite dove, magari, devi imporre tu il gioco, è chiaro che si vada in difficoltà. Niente è, giocando ogni tre giorni è normale che ci siamo problemi. Mai come quest’anno si possono perdere ...

