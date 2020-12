Lapo Elkann dona 450 mila euro alle famiglie più fragili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 dicembre 2020)è un personaggio divisivo. Nonostante lui stesso abbia parlato pubblicamente delle sue dipendenze e delle suetà, contribuendo così a cancellare “lo stigma” che accompagna questo tipo di problemi e malattie, in molti sono critici nei suoi confronti. Lo saranno anche rispetto a questa nuova iniziativa? Con la sua fondazione Laps,ha fatto unazione personale di 450a favore dellepiùdi Italia, Portogallo e Israele. Si tratta di un passo del progetto #ourduty, sempre messoo in moto dae dalla sua fondazione per aiutare le persone che hanno avuto più difficoltà causa covid-19. Con il denaro si acquisteranno beni di prima necessità: “Con il mio gesto voglio ...