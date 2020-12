Italia da oggi in lockdown: 4 giorni di zona rossa. L'autocertificazione per spostarsi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Fino al 27 di dicembre ci si potrà spostare al massimo in due persone, solo all''interno del proprio comune, per visitare parenti e amici stretti una sola volta e con l'autocertificazione. Restano ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Fino al 27 di dicembre ci si potrà spostare al massimo in due persone, solo all''interno del proprio comune, per visitare parenti e amici stretti una sola volta e con l'. Restano ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia oggi Nessuno si batte per il futuro - ItaliaOggi.it Italia Oggi Camere di commercio, diritti annuali dimezzati

Per il 2021 le imprese individuali dovranno pagare un diritto annuale alla Camera di commercio tra 44 e 100 euro. Le altre tipologie di impresa verseranno, invece, il tributo per l’iscrizione al ...

110%, uno slalom per i limiti di spesa

Il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione resta costituito dalla somma degli importi indicati per ogni tipologia di intervento ma nel caso ...

