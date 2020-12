In pensione cinque anni prima: chi avrà diritto allo 'sconto' sull'età nel 2021 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un emendamento alla legge di Stabilità rende più appetibile il così detto 'contratto di espansione'. Ma la platea resta comunque limitata a circa seimila persone Leggi su today (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un emendamento alla legge di Stabilità rende più appetibile il così detto 'contratto di espansione'. Ma la platea resta comunque limitata a circa seimila persone

Notiziedi_it : In pensione cinque anni prima: chi avrà diritto allo “sconto” sull’età nel 2021 - 79_Alessio : RT @romatoday: In pensione cinque anni prima: chi avrà diritto allo 'sconto' sull'età nel 2021 - romatoday : In pensione cinque anni prima: chi avrà diritto allo 'sconto' sull'età nel 2021 - Today_it : In pensione cinque anni prima: chi avrà diritto allo 'sconto' sull'età nel 2021 - DaitarnTR3 : @Antonio13869142 @nonelarena @sandraamurri1 Pensionati ex Ilva, che ora vedo con le bandiere avanti i cortei, che s… -