Il presepe "di Guerre Stellari" a Piazza San Pietro criticato in Vaticano

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 24 dicembre 2020) “Non sappia la destra quella che fa la sinistra”, afferma il Vangelo. E sembra essere proprio accaduto così inin relazione alallestito nellasanquest’anno. Sono giorni che si registra un forte criticismo soprattutto nei settori cattolici di destra sultra le cui figure c’è quest’anno un astronauta e un personaggio che sembra il principe nero della forza oscura di, Darth Vader. Ne ha scritto persino il New York Times, il Papa - probabilmente per non creare assembramenti e in funzione anti-Covid - non è andato all’inaugurazione. Anzi, allAngelusdi domenica scorsa, la domenica prima di Natale, ha invitato i fedeli a visitare la mostra dei cento presepi allestita sotto il colonnato, ma non quello sulla ...