Il Natale dei cristiani perseguitati (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel mondo occidentale l’arrivo del Natale è sinonimo di giornate serene da trascorrere in famiglia. Una festa dove il più delle volte il senso religioso viene prevaricato da quello consumistico. Non è così ovunque: in alcuni Paesi dove i cristiani sono in minoranza, questi diventano giorni delicati e, in alcuni casi, anche molto pericolosi. Festeggiare InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel mondo occidentale l’arrivo delè sinonimo di giornate serene da trascorrere in famiglia. Una festa dove il più delle volte il senso religioso viene prevaricato da quello consumistico. Non è così ovunque: in alcuni Paesi dove isono in minoranza, questi diventano giorni delicati e, in alcuni casi, anche molto pericolosi. Festeggiare InsideOver.

_Carabinieri_ : Dal Giardino degli Aranci sull’Aventino a Roma, le sinfonie della Banda dell’Arma dei #Carabinieri rompono il silen… - _Carabinieri_ : Babbo Natale verrà comunque… con mascherina e guanti non mancherà al suo appuntamento… e sarà ugualmente Festa per… - Radio3tweet : Sarà la presenza eccezionale di Kirill Petrenko, attuale Direttore Musicale dei Berliner Philharmoniker, a guidare… - francycisl : RT @FurlanAnnamaria: Il #Natale porti tanta serenità ai nostri cuori con la speranza di uscire tutti presto dall’incubo della pandemia per… - ssofxhazza : non ho la voglia dei messaggi di buon natale onestamente per quanto mi riguarda possiamo farne a meno, lo sappiamo tutti che è natale -