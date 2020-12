Idrossiclorochina, Aifa "Inefficace contro Covid"/ "Aumenta rischio eventi avversi" (Di giovedì 24 dicembre 2020) Idrossiclorochina, Aifa ribadisce contrarierà: "Inefficace contro Covid e Aumenta rischio eventi avversi". Il Consiglio di Stato ne aveva invece promosso l'uso Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 24 dicembre 2020)ribadisce contrarierà: "". Il Consiglio di Stato ne aveva invece promosso l'uso

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di giovedì 24 dicembre. Nel bollettino di ieri 14.522 casi e 553 vittime. L’Italia supera la soglia dei 70 mila morti ...

L'Aifa non raccomanda l'utilizzo dell'idrossiclorochina nei pazienti Covid sia ricoverati in ospedale sia in cura a domicilio ...

