GF Vip | c’è del tenero tra Pretelli e Salemi | il pubblico si divide

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo i “Gregorelli”, il sequel: i “Prelemi”. Che Pierpaoloe Giuliasiano sempre più vicini è ormai un dato di fatto confermato dalle immagini che vengono colte segretamente dalle telecamere indiscrete del Grande Fratello Vip. Teneri abbracci, dolce baci avvolti dalle coperte: tra i due l’intesa è sempre più forte. Dopo i “Gregorelli” arrivano i “Prelemi” nella casa del GF Vip Da quanto la “gatta” Gregoraci non c’è più, verrebbe da dire, i due topoliniballano e si abbracciano. Da giorni ormai le telecamere del Grande Fratello Vip non hanno attenzione per altro se non per quella che è candidata a essere la “coppietta” di questa corrente e lunghissima edizione del reality. Cambiano di poco gli attanti perché, ancora una volta, al centro del “gossip rosa” della casa c’è l’ex ...