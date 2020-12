GF VIP 5 ancora nuovi concorrenti in arrivo ma chi sono? (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ormai lo sappiamo, il Grande Fratello Vip 5 continuerà fino a febbraio e proprio per questo motivo sono stati reclutati nuovi concorrenti nella casa. Molti sono già entrati ma pare proprio che nelle prossime puntate del reality show conosceremo nuovi vipponi che potrebbero cambiare gli equilibri degli inquilini. A rivelare l’ingresso di altri concorrenti è stato lo stesso Alfonso Signorini a Casa Chi. “Se gli ingressi sono finiti? Non è detto, dico solo che non è detto. Capite? Il problema è che questa edizione del GF Vip, complice il lockdown e la doppia programmazione, la gente ormai la guarda come si guardava Beautiful. Praticamente è una soap opera!” ha dichiarato il conduttore del GF Vip 5. Vi ricordiamo che il Grande Fratello VIP ci aspetta con una puntata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ormai lo sappiamo, il Grande Fratello Vip 5 continuerà fino a febbraio e proprio per questo motivostati reclutatinella casa. Moltigià entrati ma pare proprio che nelle prossime puntate del reality show conosceremovipponi che potrebbero cambiare gli equilibri degli inquilini. A rivelare l’ingresso di altriè stato lo stesso Alfonso Signorini a Casa Chi. “Se gli ingressifiniti? Non è detto, dico solo che non è detto. Capite? Il problema è che questa edizione del GF Vip, complice il lockdown e la doppia programmazione, la gente ormai la guarda come si guardava Beautiful. Praticamente è una soap opera!” ha dichiarato il conduttore del GF Vip 5. Vi ricordiamo che il Grande Fratello VIP ci aspetta con una puntata ...

