Covid: governatore di S.Paolo in vacanza a Miami, polemiche

SAN PAOLO, 24 DIC - Il governatore di San Paolo, Joao Doria, ha sospeso le vacanze, rientrando in aereo da Miami, dopo che il suo vice, Rodrigo Garcia, è risultato positivo al Covid-19.

Il governatore di San Paolo, Joao Doria, ha sospeso le vacanze, rientrando in aereo da Miami, dopo che il suo vice, Rodrigo Garcia, è risultato positivo al Covid-19. (ANSA) ...

La Campania regala presepi a tutta Italia: la Regione Lombardia rifiuta il dono, il Comune di Bergamo accetta

Inizia da Bergamo, la città italiana più duramente colpita nella prima fase della pandemia da Covid-19, il “Viaggio in Italia del Presepe Napoletano”, iniziativa ...

Inizia da Bergamo, la città italiana più duramente colpita nella prima fase della pandemia da Covid-19, il "Viaggio in Italia del Presepe Napoletano", iniziativa ...