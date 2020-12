Covid-19, vigilia nera al “San Pio”: comunicati tre decessi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – vigilia di Natale triste al “San Pio” di Benevento, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati altri tre decessi per Covid-19. La comunicazione è stata fornita dalla stessa azienda ospedaliera. A perdere la vita sono stati due cittadini beneventani e una persona residente in altre province ma ricoverata presso il nosocomio cittadino. Attualmente sono 59 le persone che si trovano presso il “San Pio” perché affette da coronavirus: 50 sanniti e 9 residenti in altre province. Questo il quadro completo comunicato dall’ospedale: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –di Natale triste al “San Pio” di Benevento, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati altri treper-19. La comunicazione è stata fornita dalla stessa azienda ospedaliera. A perdere la vita sono stati due cittadini beneventani e una persona residente in altre province ma ricoverata presso il nosocomio cittadino. Attualmente sono 59 le persone che si trovano presso il “San Pio” perché affette da coronavirus: 50 sanniti e 9 residenti in altre province. Questo il quadro completo comunicato dall’ospedale: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

MARCOTOMBESI2 : Napoli, Covid e nuove povertà: in tanti in fila alla mensa del Carmine alla Vigilia di Natale - tvsei : Covid, vigilia di Natale con 223 positivi - - tvsei : Covid, vigilia di Natale con 223 positivi - - titonline_it : ??? Emergenza #coronavirus a Tito. Il bollettino regionale emanato oggi, all vigilia di Natale, presenta dieci nuovi… - CronacheNuoresi : Sardegna. Numeri alti per il Covid 19 alla vigilia di Natale: 311 nuovi positivi.... -