Coronavirus Fiumicino, aumentano i contagi: 20 nuovi positivi in un giorno (Di giovedì 24 dicembre 2020) Coronavirus Fiumicino, aumentano i contagi. Nonostante i continui inviti alla prudenza da parte delle istituzioni in generale e del sindaco Esterino Montino in particolare, a Fiumicino i casi di Covid-19 continuano a salire. A rimarcare la tendenza è proprio il Primo Cittadino, che anche oggi invita i cittadini alla massima attenzione. “Anche se è la vigilia di Natale è bene ricordarci che siamo in una pandemia e dobbiamo essere prudenti. I dati della ASL RM3 di oggi ci dicono che, in totale, ci sono 326 persone positive in città – spiega il sindaco – Rispetto a ieri registriamo 20 nuovi casi e una sola persona guarita. Il rapporto con la popolazione è ancora pari a 0,37 e l’età media è di 41 anni. Sale anche la percentuale che si concentra tra Fiumicino e Isola sacra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 dicembre 2020). Nonostante i continui inviti alla prudenza da parte delle istituzioni in generale e del sindaco Esterino Montino in particolare, ai casi di Covid-19 continuano a salire. A rimarcare la tendenza è proprio il Primo Cittadino, che anche oggi invita i cittadini alla massima attenzione. “Anche se è la vigilia di Natale è bene ricordarci che siamo in una pandemia e dobbiamo essere prudenti. I dati della ASL RM3 di oggi ci dicono che, in totale, ci sono 326 persone positive in città – spiega il sindaco – Rispetto a ieri registriamo 20casi e una sola persona guarita. Il rapporto con la popolazione è ancora pari a 0,37 e l’età media è di 41 anni. Sale anche la percentuale che si concentra trae Isola sacra ...

rtl1025 : ?? Trovato in #Italia il primo paziente positivo alla nuova variante del #coronavirus. Il soggetto era rientrato dal… - petergomezblog : In Italia un positivo alla “variante inglese” del Coronavirus. “E’ in isolamento con il convivente rientrato a Fium… - CorriereCitta : Coronavirus Fiumicino, aumentano i contagi: 20 nuovi positivi in un giorno - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Rientro dei primi italiani bloccati a Londra: 'E' stata un'odissea' - repubblica : Rientro dei primi italiani bloccati a Londra: 'E' stata un'odissea' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fiumicino Covid, positivi al virus 12 passeggeri arrivati a Bari, Napoli, Fiumicino e Palermo da Londra Il Fatto Quotidiano Coronavirus in Italia: oltre due milioni di casi, Veneto e Molise Rt sopra 1

Nel primo giorno di zona rossa nazionale l’Italia supera i due milioni di casi totali di coronavirus da inizio ... volo Alitalia da Londra Heathrow a Fiumicino i primi 160 italiani residenti ...

Coronavirus. L’Italia raggiunge due milioni contagi

Oggi 18.040 positivi al coronavirus Oggi si registrano ancora 505 vittime ... Intanto sono rientrati a Roma con un volo Alitalia da Londra Heathrow a Fiumicino i primi 160 italiani residenti in Italia ...

Nel primo giorno di zona rossa nazionale l’Italia supera i due milioni di casi totali di coronavirus da inizio ... volo Alitalia da Londra Heathrow a Fiumicino i primi 160 italiani residenti ...Oggi 18.040 positivi al coronavirus Oggi si registrano ancora 505 vittime ... Intanto sono rientrati a Roma con un volo Alitalia da Londra Heathrow a Fiumicino i primi 160 italiani residenti in Italia ...