Cobra Kai 3 | anticipata la data di uscita dei nuovi episodi

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Netflix ha annunciato cheKai 3 arriverà sugli schermi di Netflix prima del previsto, ecco il video con la nuovadiKai 3, come svelato da Netflix con un tweet pubblicato oggi online, arriverà prima del previsto e la nuovadiè l'1° gennaio. Il breve video pubblicato online mostra il sensei Johnny Lawrence davanti al computer e il messaggio dichiara: "ha hackerato l'internet senza pietà ed è riuscito ad anticipare l'arrivo diKai di una settimana". La serieKai, che ha già ottenuto il rinnovo per una quarta stagione, è stata ideata come sequel dei film di Karate Kid - Per vincere domani e riporta sugli schermi Johnny Lawrence, il personaggio interpretato dall'attore William Zabka, …