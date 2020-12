Calciomercato Napoli | Jeremy Toljan nei radar azzurri ?

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Finisce il 2020 per ilcon un pareggio contro il Torino di Marco Giampaolo. Una squadra stanca che ha difficoltà a fare gioco quella che si è vista ieri. Il fatto che mancassero i due terzi dell’attacco titolare non può essere una scusante contro un Torino non irresistibile. Ora però c’è la sosta e L'articolo