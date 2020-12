Berlusconi: 'Se cade Conte, in Parlamento numeri per esecutivo centrodestra' (Di giovedì 24 dicembre 2020) Forza Italia 'tornerà forza trainante della coalizione'. Lo afferma Silvio Berlusconi, parlando all'Adnkronos degli scenari su un'eventuale caduta del governo Conte e ribadendo che, nel caso, Forza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 dicembre 2020) Forza Italia 'tornerà forza trainante della coalizione'. Lo afferma Silvio, parlando all'Adnkronos degli scenari su un'eventuale caduta del governoe ribadendo che, nel caso, Forza ...

Governo, Boccia: "Mai con destre. Se cade si va al voto". Su Draghi...

Governo, Boccia: "Renzi dovrebbe sapere che il Pd non farà mai governi con la destra di Salvini, Meloni e Berlusconi" ...

