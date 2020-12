Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Lariguarda i pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) precedentemente trattato con mutazione KRAS G12C L'istanzata all'UE fa seguito allazione di una nuovadiperalla FDA statunitense, annunciata la scorsa settimana THOUSAND OAKS, California, 23 dicembre 2020 /PRNewswire/(NASDAQ: AMGN) ha reso noto di averto unadiall'in(MAA) all'per i(EMA) per, un inibitore di KRASG12C sperimentale, per il trattamento di pazienti adulti ...