Un brutto Napoli senza ritmo ed idee per 80 minuti. Pareggio in extremis con Insigne contro il Torino (Di giovedì 24 dicembre 2020) Deludente prestazione degli azzurri che vanno in svantaggio per un gol di Izzo. Manovra involuta e senza idee. Insigne evita la terza sconfitta consecutiva Dopo le due sconfitte nelle trasferte di Roma e Milano il Calcio Napoli cerca di ripartire al Maradona contro il Torino in crisi di risultati e di gioco. La sentenza Leggi su 2anews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Deludente prestazione degli azzurri che vanno in svantaggio per un gol di Izzo. Manovra involuta eevita la terza sconfitta consecutiva Dopo le due sconfitte nelle trasferte di Roma e Milano il Calciocerca di ripartire al Maradonailin crisi di risultati e di gioco. La sentenza

SNAPOLI24 : @myownblue Ma infatti non capisco per quale motivo abbia deciso di suicidarsi, il Napoli della coppa era brutto e p… - iperico1976 : Non ricordo un #Napoli così brutto dai tempi di Donadoni . #NapoliTorino - Antonio61026417 : Che brutto giorno sarà domani, svegliandomi sapendo che Gattuso sarà ancora l'allenatore del Napoli. #NapoliTorino #gattusoout - SBucato : #NapoliTorino Napoli troppo brutto. Il primo tiro al 78' che sembrava un retropassaggio al portiere. Manca il gioco… - HaruhiBlack : il Napoli è come il campo del Maradona: brutto da vedere, non rifatto e che porta i segni di vecchi e piacevoli ric… -