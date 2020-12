The Witcher: aggiornamenti sulla seconda stagione (Di mercoledì 23 dicembre 2020) In attesa della prossima stagione della serie Netflix, The Witcher, ecco la prima pagina di sceneggiatura! Un inizio alquanto tragico e drammatico… La lavorazione della seconda stagione di The Witcher ha subito diversi ritardi. Dopo l’ottimo successo ottenuto con la prima parte, Netflix ha ovviamente rinnovato la serie ma il Coronavirus ha portato diversi intoppi alla lavorazione. Ciò senza considerare l’infortunio subito da Henry Cavill a Novembre proprio mentre era sul set. In ogni caso questo non si è rivelato un problema insormontabile dato che la produzione ha potuto tranquillamente lavorare sulle scene che non prevedevano la presenza dell’attore. Ecco allora che Netflix ha deciso di fare un piccolo regalo ai fan, mostrando la prima pagina di sceneggiatura della seconda ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 23 dicembre 2020) In attesa della prossimadella serie Netflix, The, ecco la prima pagina di sceneggiatura! Un inizio alquanto tragico e drammatico… La lavorazione delladi Theha subito diversi ritardi. Dopo l’ottimo successo ottenuto con la prima parte, Netflix ha ovviamente rinnovato la serie ma il Coronavirus ha portato diversi intoppi alla lavorazione. Ciò senza considerare l’infortunio subito da Henry Cavill a Novembre proprio mentre era sul set. In ogni caso questo non si è rivelato un problema insormontabile dato che la produzione ha potuto tranquillamente lavorare sulle scene che non prevedevano la presenza dell’attore. Ecco allora che Netflix ha deciso di fare un piccolo regalo ai fan, mostrando la prima pagina di sceneggiatura della...

ECastamere : E questo mi ricorda che @ Netflix ce l'ha con me, prima devo aspettare il 2021 per la s2 di The Witcher poi non so… - tuttoteKit : The Witcher: aggiornamenti sulla seconda stagione #HenryCavill #Netflix #TheWitcher #TheWitcher2 #tuttotek - DeboraEttien : RT @SkyTG24: The Witcher, la prima pagina dello script: svelato l'inizio della seconda stagione - clikservernet : The Witcher 2: Netflix svela una pagina della sceneggiatura - Noovyis : (The Witcher 2: Netflix svela una pagina della sceneggiatura) Playhitmusic - -