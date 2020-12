Stefania Orlando riceve un messaggio aereo ma Sonia Lorenzini piange e pensa sia per lei (VIDEO) (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Arriva un aereo per Stefania Orlando ma Sonia Lorenzini piange pensando sia per lei: chi glielo dice all’ex tronista che il messaggio è invece rivolto alla Queen del Grande Fratello Vip in occasione del suo compleanno? Stefania Orlando riceve un messaggio aereo ma Sonia Lorenzini piange e pensa sia per lei Oggi è il compleanno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Arriva unpermando sia per lei: chi glielo dice all’ex tronista che ilè invece rivolto alla Queen del Grande Fratello Vip in occasione del suo compleanno?unmasia per lei Oggi è il compleanno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : Che gaffe per Sonia Lorenzini Il marito di Stefania Orlando ha immediatamente contattato il GF Vip. - __Kekka___ : RT @sunflower_two: 'Pierpaolo ??ma?? vola?? con?? chi ??te ??pare' STEFANIA ORLANDO HA PARLATO ANCHE QUESTA VOLTAAA #GFVIP - FFelline : RT @Viperissima_: @GrandeFratello, VIPERELLE è il fandom di Stefania Orlando non di Sonia, Stefania (S) Orlando (O)!!!! Glielo vogliamo dir… - alexandraava98 : RT @fanpage: Che gaffe per Sonia Lorenzini Il marito di Stefania Orlando ha immediatamente contattato il GF Vip. - wateerlily : RT @Viperissima_: @GrandeFratello, VIPERELLE è il fandom di Stefania Orlando non di Sonia, Stefania (S) Orlando (O)!!!! Glielo vogliamo dir… -