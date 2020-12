Serie A, Milan supera la Lazio 3-2 nel recupero e si tiene la vetta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Milan batte 3-2 la Lazio nella 14.a giornata di Serie A, chiudendo in testa alla classifica il 2020. Partita intensa e ricca di ribaltoni con i rossoneri avanti di due gol già al 17' per il colpo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilbatte 3-2 lanella 14.a giornata diA, chiudendo in testa alla classifica il 2020. Partita intensa e ricca di ribaltoni con i rossoneri avanti di due gol già al 17' per il colpo ...

realvarriale : La nuova classifica della Serie A Milan 31 Inter 30 Napoli, Roma, Juve 24. Juve e Napoli una partita in meno. - SkySport : MILAN-LAZIO 3-2 Risultato finale ? ? #Rebic (10') ? rig. #Calhanoglu (15') ? #LuisAlberto (28') ? #Immobile (59')… - SkySport : Milan-Lazio, show dei tifosi fuori San Siro. VIDEO - josecerrato : RT @Gazzetta_it: Theo Hernandez a tempo scaduto affossa un'ottima #Lazio 3-2. #Milan ancora in vetta - 27Peppe : RT @jason05_: Io non so se il #Milan vincerà il campionato, ma stanno facendo qualcosa di clamoroso. Ricordo ancora che hanno gioato più de… -