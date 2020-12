Premier Conte: “Il 7 gennaio scuola in presenza per metà alunni delle superiori” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Ho raccomandato perché ci sia un’apertura differenziata scuola per scuola, paese per paese. Nel segno della flessibilità: è l’unica possibilità che abbiamo per evitare criticità che si concentrano anche sui trasporti”. In un’intervista concessa a Porta a Porta il Premier Giuseppe Conte ha parlato dello spinoso tema delle riaperture delle scuole, al momento fissato proprio per il 7 gennaio: “Dobbiamo ripartire con la didattica al distanza almeno al 50% per le scuole superiori di secondo grado, con il massimo di flessibilità”, ha aggiungo il presidente del consiglio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Ho raccomandato perché ci sia un’apertura differenziataper, paese per paese. Nel segno della flessibilità: è l’unica possibilità che abbiamo per evitare criticità che si concentrano anche sui trasporti”. In un’intervista concessa a Porta a Porta ilGiuseppeha parlato dello spinoso temariaperturescuole, al momento fissato proprio per il 7: “Dobbiamo ripartire con la didattica al distanza almeno al 50% per le scuoledi secondo grado, con il massimo di flessibilità”, ha aggiungo il presidente del consiglio. SportFace.

Linkiesta : La verifica in due tempi finisce con un passo indietro di #Conte. Dopo che il gioco è stato scoperto e demolito da… - lucianonobili : Buffa l’idea di alleanza elettorale fra Pd e Cinque Stelle rilanciata oggi da Franceschini, con Conte candidato pre… - petergomezblog : Sondaggio Ipsos per il Corriere, aumenta ancora il gradimento del premier Conte. La Lega arretra di due punti, Forz… - AnnaMar19130070 : RT @lauranaka: Mai frase fu più vera. Romano Prodi al @Corriere su ipotesi #Draghi premier: 'Quando i problemi sono gravi si pensa sempre a… - DiDimiero : La ministra Azzolina già pensava alla riapertura delle scuole per il 7 gennaio. Oggi gelata dal premier Conte: solo… -