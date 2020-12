Palermo-Bari, la missione di Kanoute: Boscaglia punta sul senegalese per frenare Auteri e far volare i rosa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) "Kanoute story: sfiorò i pugliesi, ora può frenare mister Auteri".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori in casa Palermo. Alle 15.00 i rosanero - reduci dal pari esterno contro la Vibonese -, sfideranno il Bari, una delle corazzate più forti di questo torneo. Tra poche ore, dunque, mister Boscaglia e suoi uomini potranno testare qual è l’effettiva forza della squadra.Tuttavia, l’ago della bilancia pende più verso la formazione di mister di Gaetano Auteri, che vanta ben tredici punti in più rispetto ai padroni di casa. Pelagotti e compagni, dunque, cercano i tre punti non solo per rianimare una classifica tutt'altro che esaltante, ma soprattutto per riportare entusiasmo e morale. Per ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) "story: sfiorò i pugliesi, ora puòmister".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', chei riflettori in casa. Alle 15.00 inero - reduci dal pari esterno contro la Vibonese -, sfideranno il, una delle corazzate più forti di questo torneo. Tra poche ore, dunque, mistere suoi uomini potranno testare qual è l’effettiva forza della squadra.Tuttavia, l’ago della bilancia pende più verso la formazione di mister di Gaetano, che vanta ben tredici punti in più rispetto ai padroni di casa. Pelagotti e compagni, dunque, cercano i tre punti non solo per rianimare una classifica tutt'altro che esaltante, ma soprattutto per riportare entusiasmo e morale. Per ...

