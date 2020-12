Nuovo studio su oppioidi e dolore cronico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un cuore spezzato è spesso più difficile da guarire di una gamba rotta. Ora i ricercatori dicono che un cuore spezzato può causare un dolore cronico duraturo. Gli esperti del dolore Mark Sullivan e Jane Ballantyne della University of Washington School of Medicine, affermano che il dolore emotivo e il dolore fisico cronico sono bidirezionali. Gli antidolorifici, hanno detto, alla fine peggiorano le cose. La loro argomentazione si basa su nuove prove epidemiologiche e neuroscientifiche, che suggeriscono che il dolore emotivo attiva molti degli stessi centri cerebrali limbici del dolore fisico. Ciò è particolarmente vero, hanno detto, per le sindromi da dolore cronico più comuni: mal di schiena, mal di testa e ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un cuore spezzato è spesso più difficile da guarire di una gamba rotta. Ora i ricercatori dicono che un cuore spezzato può causare unduraturo. Gli esperti delMark Sullivan e Jane Ballantyne della University of Washington School of Medicine, affermano che ilemotivo e ilfisicosono bidirezionali. Gli antidolorifici, hanno detto, alla fine peggiorano le cose. La loro argomentazione si basa su nuove prove epidemiologiche e neuroscientifiche, che suggeriscono che ilemotivo attiva molti degli stessi centri cerebrali limbici delfisico. Ciò è particolarmente vero, hanno detto, per le sindromi dapiù comuni: mal di schiena, mal di testa e ...

Unomattina : Il grido di ribellione di Roberto Saviano che scrive ai giovani che vogliono lottare nel suo nuovo libro 'Gridalo'.… - idolsmusicnews : Il 25 dicembre #playboicarti rilascerà il suo nuovo album in studio 'Whole Lotta Red'. - retesoletv : Alle 19.10 il #TgUmbria. Fra gli argomenti in scaletta: • l'uomo #arrestato a #Terni per #abusi •… - bethesda_it : Una riflessione sul 2020 di ESO alla vigilia dell’anno nuovo nella lettera del direttore dello studio, Matt Firor.… - cavalloecavallo : ANCHE QUEST’ANNO LO STUDIO cavallo&cavallo associati HA CREATO IL NUOVO CALENDARIO 2021. Stampatelo su un foglio f… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo studio Ponte Morandi, nessuna deformazione prima del crollo. Il nuovo studio del Cnr-Irea Genova24.it Oltre la pandemia, rafforzare salute e capitale umano

Non è eccessivo riconoscere che l’Italia si trovi oggi davanti ad un drammatico bivio. Da un lato c’è il sentiero stretto, tutto in salita, che va ...

Covid, il bollettino del 23 dicembre in Italia: 14.522 contagi e 533 morti

Salgono di poco i casi di contagio da coronavirus. L’incremento maggiore in rapporto agli abitanti si sono verificati in Sardegna (+8%) e Marche (7,4%); quello più basso della Val d'Aosta (+2,4%) ...

Non è eccessivo riconoscere che l’Italia si trovi oggi davanti ad un drammatico bivio. Da un lato c’è il sentiero stretto, tutto in salita, che va ...Salgono di poco i casi di contagio da coronavirus. L’incremento maggiore in rapporto agli abitanti si sono verificati in Sardegna (+8%) e Marche (7,4%); quello più basso della Val d'Aosta (+2,4%) ...