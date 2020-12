Milan-Juventus: al Meazza si sfidano due rivali per lo Scudetto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’Epifania tutte le feste porta via, ma in compenso come ultimo regalo di Natale lascia sotto l’albero un bel Milan-Juventus. Lo scontro principale per la corsa al tricolore si giocherà infatti all’inizio dell’anno, pochi giorni dopo che le squadre si saranno ritrovate nel weekend subito precedente. Rossoneri e bianconeri saranno infatti protagonisti assoluti del primo turno infrasettimanale del 2021. La posta in gioco è chiaramente altissima, anche perché il Milan è la squadra con più possibilità di strappare il titolo nazionale alla Juventus, interrompendone un ciclo che dura addirittura dal 2012. Il “Diavolo” è tornato finalmente ad alti livelli con Stefano Pioli, ma è soprattutto dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic che i rossoneri hanno cambiato registro. Il rendimento è salito notevolmente e sia in campionato sia ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’Epifania tutte le feste porta via, ma in compenso come ultimo regalo di Natale lascia sotto l’albero un bel. Lo scontro principale per la corsa al tricolore si giocherà infatti all’inizio dell’anno, pochi giorni dopo che le squadre si saranno ritrovate nel weekend subito precedente. Rossoneri e bianconeri saranno infatti protagonisti assoluti del primo turno infrasettimanale del 2021. La posta in gioco è chiaramente altissima, anche perché ilè la squadra con più possibilità di strappare il titolo nazionale alla, interrompendone un ciclo che dura addirittura dal 2012. Il “Diavolo” è tornato finalmente ad alti livelli con Stefano Pioli, ma è soprattutto dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic che i rossoneri hanno cambiato registro. Il rendimento è salito notevolmente e sia in campionato sia ...

