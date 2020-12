Maradona: secondo l'autopsia niente droga o alcol, ma tracce di psicofarmaci (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nuove analisi realizzate da esperti della polizia scientifica argentina sul sangue e le urine di Diego Armando Maradona , morto il 25 novembre scorso, hanno escluso la presenza di alcol o stupefacenti,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nuove analisi realizzate da esperti della polizia scientifica argentina sul sangue e le urine di Diego Armando, morto il 25 novembre scorso, hanno escluso la presenza dio stupefacenti,...

