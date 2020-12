“La pasticceria più ricercata d’Italia”: il riscatto dei detenuti di Padova che diventano chef (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il panettone è il simbolo del Natale. Ma tra le mille marche del dolce con uvetta e canditi, ce n’è una che ha dietro una storia di riscatto e cambiamento: è quello della pasticceria Giotto del carcere penitenziario Due Palazzi di Padova, che da ben dieci anni rientra stabilmente nella Top Ten nazionale Gambero Rosso. Una storia di successo, con 60.000 panettoni fatti a mano dai detenuti venduti in tutto il mondo. Attualmente nel laboratorio lavorano 40 detenuti, coordinati da quattro pastry chef. Matteo Marchetto, presidente della cooperativa Workcrossing spiega che “gli ultimi mesi sono stati complicati. II carcere è una piccola società dove ci sono molte interazioni: l’università, le iniziative comunitarie, il lavoro. I contatti ora sono ancora più ridotti: i ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il panettone è il simbolo del Natale. Ma tra le mille marche del dolce con uvetta e canditi, ce n’è una che ha dietro una storia die cambiamento: è quello dellaGiotto del carcere penitenziario Due Palazzi di, che da ben dieci anni rientra stabilmente nella Top Ten nazionale Gambero Rosso. Una storia di successo, con 60.000 panettoni fatti a mano daivenduti in tutto il mondo. Attualmente nel laboratorio lavorano 40, coordinati da quattro pastry. Matteo Marchetto, presidente della cooperativa Workcrossing spiega che “gli ultimi mesi sono stati complicati. II carcere è una piccola società dove ci sono molte interazioni: l’università, le iniziative comunitarie, il lavoro. I contatti ora sono ancora più ridotti: i ...

