Inter, il gol di Skriniar vale un record: il dato sui nerazzurri (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’Inter vince una gara complicatissima al Bentegodi contro il Verona: i nerazzurri chiudono l’anno con le reti di Lautaro Martinez e Skriniar L’Inter si conferma squadra solida e vince un’importantissima gara contro il Verona: 1-2 contro gli uomini di Juric grazie alle reti di Lautaro Martinez e Milan Skriniar. Proprio il gol del centrale slovacco consente all’Inter di eguagliare un record della sua storia: sono 108 le reti segnate dai nerazzurri nel 2020 come era successo soltanto due volte, ovvero nel 1961 e nel 2007. 108 – L'Inter ha eguagliato il suo record di gol in un singolo anno solare in tutte le competizioni dal 1929/30: 108, stabilito in precedenza nel 1961 e nel 2007. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’vince una gara complicatissima al Bentegodi contro il Verona: ichiudono l’anno con le reti di Lautaro Martinez eL’si conferma squadra solida e vince un’importantissima gara contro il Verona: 1-2 contro gli uomini di Juric grazie alle reti di Lautaro Martinez e Milan. Proprio il gol del centrale slovacco consente all’di eguagliare undella sua storia: sono 108 le reti segnate dainel 2020 come era successo soltanto due volte, ovvero nel 1961 e nel 2007. 108 – L'ha eguagliato il suodi gol in un singolo anno solare in tutte le competizioni dal 1929/30: 108, stabilito in precedenza nel 1961 e nel 2007. ...

