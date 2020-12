Intel Core i9-11900 | primi benchmark della CPU Rocket Lake

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono trapelati ibanchmark dii9-, una CPU di nuova generazione basta sulla piattaforma. I punteggi mostrano un guadagno nelle prestazioni single thread, ma AMD non si batte La nuova generazione di CPUè alle porte, ma quali novità porterà? Di certo ancora una volta non vedremo in azione i 10 nm di, ma dovremmo per lo meno avere un assaggionuova architettura Tiger. Infatti iCipress Cove sono praticamente la fotocopia dei processori per notebook, infatti saranno limitati a configurazioni con un massimo a 8. Nonostante queste premesse un po’ nefaste, i nuovi processori dovrebbero portare a un ...