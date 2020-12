‘Futura’: il Capodanno di Firenze ispirato alla canzone di Dalla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) FIRENZE – ‘Futura’, come la canzone di Lucio Dalla e “come un messaggio di speranza dopo la pandemia”. Si intitola così il progetto per il Capodanno a cui hanno lavorato il Comune di Firenze e l’associazione Muse, con Toscana Energia a fare da sponsor. Un’idea che darà alla luce due video, uno per i bambini, l’altro per la sera. Il capodanno dei bimbi, quindi, sarà trasmesso alle 13:30 su Rtv38 e alle 16 del 31 sul canale YouTube dell’amministrazione. Lo spettacolo musicale, invece, sarà online alle 19 sempre su YouTube e alle 21 su Rtv38. Leggi su dire (Di mercoledì 23 dicembre 2020) FIRENZE – ‘Futura’, come la canzone di Lucio Dalla e “come un messaggio di speranza dopo la pandemia”. Si intitola così il progetto per il Capodanno a cui hanno lavorato il Comune di Firenze e l’associazione Muse, con Toscana Energia a fare da sponsor. Un’idea che darà alla luce due video, uno per i bambini, l’altro per la sera. Il capodanno dei bimbi, quindi, sarà trasmesso alle 13:30 su Rtv38 e alle 16 del 31 sul canale YouTube dell’amministrazione. Lo spettacolo musicale, invece, sarà online alle 19 sempre su YouTube e alle 21 su Rtv38.

