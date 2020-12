Europa al caldo, ma ora avanza il Generale Inverno. Meteo ribaltone shock (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cambia tutto sul Vecchio Continente, dove è alle porte un vigoroso cambiamento Meteo. Siamo nell’imminenza della prima vera offensiva artica della stagione, che porterà l’Inverno anche alle basse latitudini europee sul Mediterraneo. caldo in tutta Europa negli ultimi giorniIl Meteo tumultuoso invernale irromperà con prepotenza proprio durante le festività natalizie. Da tantissimi anni il Natale non coincideva con un evento Meteo invernale che porterà persino il Bianco Natale in talune località, anche se per quanto concerne l’Italia non è attesa la neve fino in pianura. Quasi sempre, i giorni di Natale degli ultimi anni sono stati caratterizzati da tempo mite o anticiclonico. Questo dicembre 2020 presenta invece un finale scoppiettante di stampo invernale, che potrebbe essere anche il ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cambia tutto sul Vecchio Continente, dove è alle porte un vigoroso cambiamento. Siamo nell’imminenza della prima vera offensiva artica della stagione, che porterà l’anche alle basse latitudini europee sul Mediterraneo.in tuttanegli ultimi giorniIltumultuoso invernale irromperà con prepotenza proprio durante le festività natalizie. Da tantissimi anni il Natale non coincideva con un eventoinvernale che porterà persino il Bianco Natale in talune località, anche se per quanto concerne l’Italia non è attesa la neve fino in pianura. Quasi sempre, i giorni di Natale degli ultimi anni sono stati caratterizzati da tempo mite o anticiclonico. Questo dicembre 2020 presenta invece un finale scoppiettante di stampo invernale, che potrebbe essere anche il ...

METEO – Stretto STORICO ACCORDO europeo per la lotta ai cambiamenti climatici: riduzione di almeno il 55% delle emissioni per il 2030

Tema “caldo” quello dei cambiamenti climatici Nonostante questo ... Paese nel corso di quest’estate ha dovuto fronteggiare l’emergenza siccità. Summit europeo per la riduzione delle emissioni di CO2 ...

