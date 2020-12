Dac | piano hi-tech da 467 mln per monitorare 1000 infrastrutture italiane E’ uno dei progetti campani nell’ambito del Recovery Fund

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Controllare e migliorare la sicurezza delledell’intero territorio italiano e scongiurare o abbattere il rischio di crolli ed incidenti, dai cavalcavia ai casi più gravi, come quello del ponte Morandi di Genova. Come? Attraverso lo sviluppo di una piattaforma tecnologica innovativa per il monitoraggio periodico e continuativo della stabilità delle(ponti, viadotti e gallerie) mediante sistemi integrati multisensori e telerilevamento. E’ questo l’obiettivo delhi-perconcepito e promosso da quattro Distretti tecnologici regionali: il Dac (Distretto Aerospaziale dellaa), Tern per la Basilicata, Siit per la Liguria e Torino wireless per il Piemonte. ...