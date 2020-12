Covid, tasso di positività in calo (8,2%), ma ancora troppi decessi: superati i 70mila. Bene i guariti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La buona notizia è che il tasso di positività è sceso all’8,2% ma, nonostante ciò, come vedremo, i numeri sono comunque ancora alti. Ad ogni modo, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti altri 175.364 tamponi, dai quali sono emersi altri 14.522 nuovi contagi. Inoltre, illustra ancora il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, con le 7.139 in meno da ieri, complessivamente in Italia le persone positive – non ‘malate’ – al coronavirus sono 598.816. E’ sempre il Veneto ad avere più casi, segue la Lombardia ancora una volta è il Veneto la regione maggiormente colpita, con 3.357 casi. Seguono la Lombardia (2.153), l’Emilia Romagna (1.129) e la Campania (1.067). decessi: superati i 70mila dall’inizio dell’emergenza. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La buona notizia è che ildiè sceso all’8,2% ma, nonostante ciò, come vedremo, i numeri sono comunquealti. Ad ogni modo, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti altri 175.364 tamponi, dai quali sono emersi altri 14.522 nuovi contagi. Inoltre, illustrail report quotidiano stilato dal ministero della Salute, con le 7.139 in meno da ieri, complessivamente in Italia le persone positive – non ‘malate’ – al coronavirus sono 598.816. E’ sempre il Veneto ad avere più casi, segue la Lombardiauna volta è il Veneto la regione maggiormente colpita, con 3.357 casi. Seguono la Lombardia (2.153), l’Emilia Romagna (1.129) e la Campania (1.067).dall’inizio dell’emergenza. ...

