Coronavirus, l'Oms: "Verifiche su una maggiore trasmissione della variante inglese in giovani e bambini" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Per esperti britannici il contagio nella popolazione più giovane porterebbe "un effetto a catena sulla diffusione del virus nell'intera popolazione del Regno Unito". L'italiano Pregliasco: "Se confermato, sarà un problema per la gestione dell'epidemia" Leggi su repubblica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Per esperti britannici il contagio nella popolazione più giovane porterebbe "un effetto a catena sulla diffusione del virus nell'intera popolazione del Regno Unito". L'italiano Pregliasco: "Se confermato, sarà un problema per la gestione dell'epidemia"

