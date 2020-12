Cinque ragioni che rendono impossibile fare figli (Di mercoledì 23 dicembre 2020) DOMANDA : “ Perché in Italia , oggi , non si fanno più figli?” RISPOSTA : “ Perché NON SI PUO’ CONCILIARE L’INCONCILIABILE, ( con 5 precisazioni sottoelencate.) Avere figli, oggi in Italia, è una scelta fondamentalmente femminile , irreversibile , carica di responsabilità personali e sociali , presenti e future . Le ragazze di oggi sono generalmente brave, intelligenti , responsabili ed attente ad aspetti fondamentali scientifici e non e quindi sono molto riflessive: non sono egoiste, sanno dominare gli istinti , eventualmente anche quello materno, sanno prescindere dalle critiche sprezzanti di chi le vorrebbe realizzate solo in ambito procreativo , hanno valori profondi e sentimenti belli e quindi scelte meditate. Tempo fa avere figli , specie in relazioni stabili, era uno scontato dovere naturale, mentre oggi , ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 23 dicembre 2020) DOMANDA : “ Perché in Italia , oggi , non si fanno più?” RISPOSTA : “ Perché NON SI PUO’ CONCILIARE L’INCONCILIABILE, ( con 5 precisazioni sottoelencate.) Avere, oggi in Italia, è una scelta fondamentalmente femminile , irreversibile , carica di responsabilità personali e sociali , presenti e future . Le ragazze di oggi sono generalmente brave, intelligenti , responsabili ed attente ad aspetti fondamentali scientifici e non e quindi sono molto riflessive: non sono egoiste, sanno dominare gli istinti , eventualmente anche quello materno, sanno prescindere dalle critiche sprezzanti di chi le vorrebbe realizzate solo in ambito procreativo , hanno valori profondi e sentimenti belli e quindi scelte meditate. Tempo fa avere, specie in relazioni stabili, era uno scontato dovere naturale, mentre oggi , ...

PaoloIraldi : Fino all'età di cinque anni ero convinto che fosse Gesù Bambino a distribuire i regali durante la notte di #Natale.… - CaleEuropaEdic : RT @PE_Italia: ????? Shopping online? Ecco perchè in UE puoi sentirti sicuro: ???? ?Diritto di recesso o cancellazione ?Garanzia di due anni… - SperanzaEuropea : RT @PE_Italia: ????? Shopping online? Ecco perchè in UE puoi sentirti sicuro: ???? ?Diritto di recesso o cancellazione ?Garanzia di due anni… - PE_Italia : ????? Shopping online? Ecco perchè in UE puoi sentirti sicuro: ???? ?Diritto di recesso o cancellazione ?Garanzia di… - Sempionenews : Nell’attesa di un #Natale diverso dal solito, e ancora denso di preoccupazioni. Riflessioni del medico Pino Landoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque ragioni Cinque ragioni per cui sperare nell'attesa del Natale. Riflessioni del medico Pino Landonio Sempione News Cinque ragioni che rendono impossibile fare figli

RISPOSTA : “ Perché NON SI PUO’ CONCILIARE L’INCONCILIABILE, ( con 5 precisazioni sottoelencate.) Avere figli, oggi in Italia, è una scelta fondamentalmente femminile , irreversibile , carica di ...

Monte Faito, l‘impegno del consigliere Cinque: “200mila euro per l‘illuminazione”

Così Gennaro Cinque, consigliere regionale della Campania ... Per me questa vittoria è un ritorno alle ragioni più profonde del mio impegno per la comunità. Ho iniziato la mia esperienza politica ...

RISPOSTA : “ Perché NON SI PUO’ CONCILIARE L’INCONCILIABILE, ( con 5 precisazioni sottoelencate.) Avere figli, oggi in Italia, è una scelta fondamentalmente femminile , irreversibile , carica di ...Così Gennaro Cinque, consigliere regionale della Campania ... Per me questa vittoria è un ritorno alle ragioni più profonde del mio impegno per la comunità. Ho iniziato la mia esperienza politica ...