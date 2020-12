Chico Forti torna in Italia: da 20 anni è in carcere negli USA (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tornerà finalmente in Italia il nostro connazionale Chico Forti che da ben 20 anni è detenuto negli USA per l’omicidio di Dale Pike. Di Chico Forti se ne è parlato tanto negli ultimi mesi e, in particolar modo, la trasmissione televisiva Le Iene ha cercato di ricostruire tutta la vicenda. Ci sarebbero molte ombre e tanti misteri sulla morte di Dale Pike e su un eventuale coinvolgimento di Chico Forti nella sua uccisione. Il nostro connazionale dal 2000 si è sempre detto innocente e tanti sono i dubbi circa la sua colpevolezza. Ma ora, dopo diversi anni, Chico potrà fare ritorno in Italia e riabbracciare la madre e gli amici che da sempre lo supportano in questa lunga ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tornerà finalmente inil nostro connazionaleche da ben 20è detenutoUSA per l’omicidio di Dale Pike. Dise ne è parlato tantoultimi mesi e, in particolar modo, la trasmissione televisiva Le Iene ha cercato di ricostruire tutta la vicenda. Ci sarebbero molte ombre e tanti misteri sulla morte di Dale Pike e su un eventuale coinvolgimento dinella sua uccisione. Il nostro connazionale dal 2000 si è sempre detto innocente e tanti sono i dubbi circa la sua colpevolezza. Ma ora, dopo diversipotrà fare ritorno ine riabbracciare la madre e gli amici che da sempre lo supportano in questa lunga ...

matteosalvinimi : Chico Forti, un altro italiano che dovrebbe festeggiare il Natale con amici e parenti, non in galera lontano da cas… - Corriere : Chico Forti tornerà in Italia: da vent’anni è detenuto negli Stati Uniti per omicidio - SkyTG24 : L'annuncio di Di Maio: 'Chico Forti torna in Italia' - Akinato72444362 : RT @LeoBollino: CHICO FORTI TORNERÀ IN ITALIA GRAZIE AL NOSTRO MINISTRO DEGLI ESTERI LUIGI DI MAIO. - GrossoMarty494 : RT @fanpage: ??ULTIM'ORA, #chicoforti torna in Italia dopo 20 anni -