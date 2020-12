Caterina è morta attraversando sulle strisce con il verde | l’autista andrà al processo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La morte diPangrazi, investita e uccisa da un autobus, non resterà impunita, ilparte il 26 maggio 2021. Annunciato il rinvio al giudizio per Francesco Paccone, il 66enne conducente del bus turistico che ha travolto e ucciso una 22enne, la studentessa di Giurisprudenza. Il fatto accadde la sera del 19 luglio 2018 lungo corso Vittorio Emanuele II. Leggi anche: Pontina, ragazzini ‘giocano’ ad attraversare la strada di fronte al campo romeracon il semaforoquando è stata uccisa La decisione del giudice è arrivata ieri e stabilisce l’udienza preliminare per il 26 maggio. Il pubblico ministero ha evidenziato che, al momento della tragedia, guidava in modo non consono rispetto alla strada seppur andasse sui 25 ...