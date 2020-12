Bruno Vespa va in tv in pigiama per il nuovo late night show (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nella puntata di ieri del nuovo late night show pigiama Rave di Rai4, Saverio Raimondo si è connesso alla “stanza delle riflessioni più alte” di un Bruno Vespa inedito, in pigiama. Il noto giornalista di Porta a Porta si è messo in gioco a tal punto da ammettere di possedere un’acquario con esponenti della prima e della seconda repubblica e tanto da giocare a I SOLITI Vespa, un gioco ironico in cui Vespa cercava di riconoscere i suoi libri dalla foto nella quarta di copertina. Durante la puntata, inoltre, dopo la DAD, la “didattica a distanza”, Saverio Raimondo, visto il momento storico, inaugura il PAD, il “presepe vivente a distanza”, unendo l’Italia con tre componenti tra i più simbolici della natività: dal presepe ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nella puntata di ieri delRave di Rai4, Saverio Raimondo si è connesso alla “stanza delle riflessioni più alte” di uninedito, in. Il noto giornalista di Porta a Porta si è messo in gioco a tal punto da ammettere di possedere un’acquario con esponenti della prima e della seconda repubblica e tanto da giocare a I SOLITI, un gioco ironico in cuicercava di riconoscere i suoi libri dalla foto nella quarta di copertina. Durante la puntata, inoltre, dopo la DAD, la “didattica a distanza”, Saverio Raimondo, visto il momento storico, inaugura il PAD, il “presepe vivente a distanza”, unendo l’Italia con tre componenti tra i più simbolici della natività: dal presepe ...

HuffPostItalia : 'I pipistrelli non sono uccelli, ma mammiferi': 13enne corregge Bruno Vespa in diretta tv - LegaSalvini : ++ QUESTA SERA IL CAPITANO OSPITE DA BRUNO VESPA ++ ??Appuntamento alle ore 23:35, a #portaaporta. - alex_orlowski : Da un paio di mesi è uscito il libro di Bruno Vespa, promosso benissimo in alcune librerie. Un libro che ti tiene a… - giulio_mastro : @yenisey74 @udogumpel Tutto premesso rispetto allo schifo fascista di ritorno, il calendario di Mussolini lo vedo i… - andrea_pecchia : Bruno Vespa scrive un libro su #Mussolini e poi mi cade sui pipistrelli. Non ha proprio imparato nulla su quelli ab… -