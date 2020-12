Brad Pitt | Natale a metà | la vigilia solo con i figli più piccoli

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)trascorrerà unin famiglia. Main parte. Perché l’attore passerà il periodo più bello dell’annocon ipiù, Shiloh (14 anni) e i gemelli Knox e Vivienne (12). I, più grandi, invece, Maddox (19), Pax (17) e Zahara (15) passeranno le feste con mamma Angelina Jolie. Una soluzione adottata già lo scorso anno dall’ex coppia più bella di Hollywood e ormai in guerra da anni per la custodia dei. Angelina Jolie e: il nuovo accordo suisfoglia la ...

«Questo premio è per i miei figli: li adoro, tutto ciò che faccio è per loro». Era il 9 febbraio scorso quando Brad Pitt, sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, ritirò il suo primo Oscar per la ...Brad Pitt, secondo voci di corridoio, sarebbe molto preoccupato per questa situazione tanto da dare una sorta di ultimatum verso l’attrice e regista, per risolvere questi suoi problemi alimentari, ...